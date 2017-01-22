Kadınlardan yeni anayasa paketine şarkılı tepki: Ha ha ha ha hayır!

Anayasa değişiklik paketi ile hayata geçirilmeye çalışılan partili cumhurbaşkanlığı sistemine, Redaksiyon Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Atölyesi Nar Kadın Dayanışması’ndan sazlı-sözlü yanıt geldi. Neşeleri ile kahkahaları ile yaşama, özgürlüğe sahip çıkan Nar Kadın Dayanışması, partili cumhurbaşkanlığı sitemiyle kadın düşmanı politikaların yaygınlaşacağını ve baskının artacağını belirterek, kahkahalarıyla referandumda "Hayır" demeye çağrı yaptı. Kadınlar Barış Manço’nun ‘Nane Limon Kabuğu’ eserinden esinlenerek, "Ha ha ha ha hayır" dedi.