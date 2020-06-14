Kadınlar şiddete karşı sokaklarda: "Kadın cinayetlerine karşı acil önlem"

İstanbul'da kadınlar, kadın cinayetlerine, kadına yönelik şiddete, tecavüze, tacize karşı yürüdü. Şişhane'den başlayıp Kadıköy'e kadar devam edene yürüyüşte kadınlar, "Kadın cinayetlerine karşı acil önlem, hemen şimdi" dedi.

Kadınlar Birlikte Güçlü platformunun çağrısıyla kadınlar şiddete ve kadın cinayetlerine karşı sokaklardaydı. Kadınlar, 2020'nin ilk 5 ayında en az 91 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü dile getirerek 'kadın cinayetlerine karşı acil önlem' taleplerini dile getirdi. Şişhane'den başlayıp Kadıköy'de son bulan yürüyüşte kadınlar "Boşanmayı değil, cinayeti engelle" dedi.