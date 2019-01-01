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Kadınlar ihbar etti, eşlerinin tombala oynadığı kahveler kapatıldı

01 Ocak 2019 18:04

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yılbaşı gecesi 'tombala' adı altında kumar oynanan 2 kahve mühürlendi. Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi kahvelerde 'tombala' adı altında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, ilçe genelindeki kahvelerde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katılımıyla yapılan denetimlerde, tombala oynattıkları tespit edilen 2 kahve mühürlenerek, kapatıldı. Polise kumar ihbarını eşleri yılbaşı gecesi kahveye gelen kadınların yaptığı öğrenildi.

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