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Kadınlar Günü özel anonsla kutlandı: Kadınlar kendinize güvenin; havada, karada güçlüsünüz!

09 Mart 2017 16:03

Pegasus Hava Yolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü uçuşlarından birinde yaptığı özel bir anonsla kutladı. Bir kabin memurunun uçuş öncesi yapılan güvenlik anonsunun ardından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel mesajlar verdiği anonsu Pegasus’un uçuşta bulunan misafirleri tarafından alkışlarla desteklendi. Anonsta "Kadınlar kendinizi sevin, kendinize güvenin. Asla ama asla geri planda kalmayın; havada karada güçlüsünüz" ifadeleri yer aldı. Kadınlar Günü’ne özel anons, Pegasus’un 8 Mart’ta düzenlediği İstanbul Sabiha Gökçen – Ankara Esenboğa uçuşunda yapıldı. Pegasus, tüm kokpit ile kabin ekiplerinin kadınlardan oluştuğu bu uçuşu ve anonsuyla, kadınlara havada karada güçlü olduklarını hatırlatmayı hedefledi.

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