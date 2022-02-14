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Kadınlar, elektrik ve doğalgaz zamlarını AVM’de protesto etti; ''Evler soğuk AVM'ler sıcak”

Kadıköylü kadınlar, ''Evler soğuk AVM'ler sıcak” diyerek alışveriş merkezinde oturma eylemi yaptı

14 Şubat 2022 20:16

İstanbul Kadıköy’de bir grup kadın, elektrik ve doğalgaza yapılan zamları alışveriş merkezinde (AVM) protesto etti. Kadıköylü kadınlar, ''Evler soğuk AVM'ler sıcak” diyerek alışveriş merkezinde oturma eylemi yaptı.

İstanbul'da bir grup kadın, dün akşam Kadıköy'deki bir alışveriş merkezinde “''Evler soğuk AVM'ler sıcak” dövizleriyle elektrik ve doğalgaza yapılan zamları protesto etti. Yaklaşık bir saat süren eylemde kadınlar, soğuk olduğu için evlerinde yapamadıklarını belirttikleri aktiviteleri AVM'de yaptı.

''Gıda, ısınma ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımıza ulaşamaz hale geldik ve ekonomik kriz en yakıcı haliyle bizlerin sağlığını, hayatını tehdit ediyor''

Kadın Savunması isimli sosyal medya hesabından, o anlara ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

''AVM’ler sıcak, evlerimiz soğuk! Biz de ne varsa evlerimizde soğukta ve karanlıkta yaptığımız aldık, geldik, AVM'de yaptık. Çay içtik, kitap okuduk, ders çalıştık, dikiş diktik, sohbet ettik. Zamlara karşı sessiz kalmıyoruz.

Bugün üşüyerek, karanlıkta evlerimizde yapmakta zorlandığımızı sosyalleşmek, yoga yapmak, ders çalışmak, yemek yemek gibi birçok şeyi  sermaye için sıcacık, bolca ışıklandırılmış AVM’de hep beraber yaptık.

Elektrik, doğalgaz faturalarımız en az iki katına çıktı. Gıda, ısınma ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımıza ulaşamaz hale geldik ve ekonomik kriz en yakıcı haliyle bizlerin sağlığını, hayatını tehdit ediyor.''

Kaynak: ANKA

kadınlaravmeylem

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