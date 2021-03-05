Kadınlardan 8 Mart öncesi Beşiktaş'ta eylem: İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Beşiktaş İskele Meydanı'nda buluşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri, Beşiktaş'ta basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, "Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız" vurgusu yapıldı. Açıklamada konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ''Nefret şiddeti ile hala savaşıyoruz. Bir de utanmadan kadın cinayetleri azalıyor diyorlar'' diye konuştu.