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Kadınlar 8 Mart'ta alanlardaydı: "Asla yalnız yürümeyeceksin"

"Barışı, demokrasiyi, eşit ve özgür bir ülkeyi istiyoruz"

09 Mart 2021 12:28

İlk kez 2003’te başlayan ve her yıl 8 Mart'ta gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar alanlardaydı.

Polisin İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm noktaları kapatması nedeniyle 19.15'te Sıraselviler'de basın açıklamasının okunmasının ardından kadınlar sloganlar, şarkılarla Karaköy'e doğru yürüyüşü başlattı. Saat 20.15 itibarıyla yürüyüş Karaköy'de sonlandırıldı.

Eylemde yapılan basın açıklamasında, "Patriyarkaya, kapitalizme, ırkçılığa, dini baskılara karşı feminist isyan gelecekte; barışı, demokrasiyi, eşit ve özgür bir ülkeyi istiyoruz!" denildi.

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