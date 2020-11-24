Kadınlar 25 Kasım’da Kadıköy’de buluşacak

25 Kasım Kasım Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde saat 19.30’da Kadıköy’de eylem yapacaklarını açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir video ile yapılan eylem çağrısında, "Adları aklımızda, adımlarımız sokakta, kadınlar isyanda! Sen de erkek şiddetinin bizden ayırdığı bir kadının adını, ayakkabılarla sokağa bırak. Çünkü onların adımlarını devraldık, mücadelemiz sürecek. 25 Kasım 19.30 Kadıköy’deyiz!" denildi.