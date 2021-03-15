Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği paylaştı: Kadınların nafaka hakkına dokunmayın

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, nafaka hakkı ile ilgili var olan verileri derleyerek nafaka konusunda bilgilendirme amaçlı bir video hazırladı.

"Toplumdaki her 4 kişiden 3’ünün eşlerin anlaşamaması durumunda boşanmayı normal karşıladığını ve maddi imkânı olmayan kadına, boşandığı kocası tarafından nafaka ödenmesini desteklediğini biliyor musunuz?" ifadeleriyle paylaşılan videoda nafaka ödemeleri, yoksulluk nafakası, boşanma durumunda yapılan nafaka ödemelerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Video, "Kadınların nafaka hakkına dokunmayın" sözleriyle son buluyor.