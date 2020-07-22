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"Kadına şiddete karşıyım" diyen Murat Övüç'ten kadınlara: Tutun dilinizi; adamı neden çıldırtıyorsun

22 Temmuz 2020 09:30

T24 Haber Merkezi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yaşanan şiddet olayına yönelik açıklamaları sosyal medyanın gündemine girdi. "Kadınların, erkeklerin bir adım arkasında durması gerektiğini" söyleyen ÖvÜç, "Kadınlar da bazen freni bilmiyorlar. Dur yani dur, adamı neden çıldırtıyorsun?" dedi. Sosyal medyada gündeme gelen Övüç'ün sözleri tepkilere neden oldu. 

Ünlü oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yaşanan şiddet olayı hakkında geçtiğimiz günlerde yerel bir haber sitesine verdiği röportajda düşüncelerini dile getiren Övüç,  "Her kadın özeldir. Hiçbir kadın böyle bir şiddete maruz kalmayı hak etmiyor. Ozan Güven kendi sanat hayatında başarılı bir insan. Talihsizce bir olay diye düşünüyorum. Ama kusura bakmayın biraz sivri dilliyim ama kadınlar da bazen freni bilmiyorlar. Dur yani dur, adamı neden çıldırtıyorsun? İki tarafta haklı ama kadına şiddete hayır!" ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddete karşı olduğunu dile getiren ancak kadının da "yerini bilmesi gerektiğini" söyleyen Murat Övüç, "Geçenlerde bir olay oldu Sıla ile Ahmet Kural bir olay yaşadı. Sıla hayatına devam etti, Ahmet Kural hayatına devam etti. Ne olacak bu kadınlar, şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular. Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım arkasında olmak zorunda. Ama şimdi kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Tabi ki şiddete karşıyım, asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. Ama herkes çizgisini bilmeli. Ben Ozan'ın yerinde olsaydım, hanımefendi ne kadar bağırırsa bağırsın, hakaret ederse etsin kapıyı açar çıkardım hiç umursamazdım. Ama ne kadar bam teline basmış ki bunu yapmış. Yine söylüyorum, kadına şiddete hayır" dedi. 

 

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