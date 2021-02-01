Kadın tetikçi, oto galeri sahibini böyle vurdu

İstanbul Avcılar'da biri kadın iki kişi, oto galeri sahibi U.V.'ye kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgilere göre olay Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Evden ekmek almak için çıkan oto galeri sahibi U.V. lüks cipine bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Motosiklet kaskı takan biri kadın iki tetikçi, U.V.'ye kurşun yağdırdı. Yere düşen U.V.'ye ateş etmeye devam eden zanlılar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı U.V. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 17 adet boş kovan bulundu.