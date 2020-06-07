Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ayşegül Aktürk için toplandı: Erkeklerin vücutlarımız üzerinde hiçbir hakkı yok

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalışan, 22 yaşındaki bir erkek tarafından öldürülen Ayşegül Aktürk, için basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, erkeklerin kadının hayatı üzerinde tahakküm kurma çabalarının toplumsal bir bahane olduğu bundan vazgeçilmesi gerektiği ifade edildi.

Basın açıklaması sırasında konuşan hastane hekimi Müge Özdemir, kadın cinayetlerini işleyenler için kullanılan 'çocuk da çok aşıkmış' gibi cümlelerin cinayetleri meşrulaştırmaya çalışan söylemler olduğunu ifade ederek, "Bu tür toplumsal bahaneleri bırakmanın zamanıdır. Bu bir takıntıdır. Karşı tarafın beklentisi neyse kadın onu vermediği için nasıl bir öfke ile nasıl seksistlikle yetiştiyse bu çocuk, kadını çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklayacak hakkı görüyor kendinde. Bu toplumsal algıyı yıkmadıktan sonra hiçbir yere varamayız. Hiç kimsenin kadınların vücüdu üzerinde hakkı yok. Bizim vücutlarımızın üzerinden sizlerin hiçbir hakkı yok" diye konuştu.

Ne Olmuştu?

İstanbul Maltepe'de 22 yaşındaki Muhammet E. isimli erkek, hastanede çalışan Ayşegül Aktürk'ü bıçaklayarak çocuklarının gözü önünde öldürdü. İddiaya göre 22 yaşındaki Muhammet E. devlet hastanesinin idari bölümünde çalışan Ayşegül Aktürk'ü 'sevdiği' gerekçesiyle taciz ediyordu. Katil zanlısı Muhammet E. 'hayır' dediği gerekçesiyle Aktürk'ü öldürdü.

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