T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ayşegül Aktürk için toplandı: Erkeklerin vücutlarımız üzerinde hiçbir hakkı yok

07 Haziran 2020 13:32

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalışan, 22 yaşındaki bir erkek tarafından öldürülen Ayşegül Aktürk, için basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, erkeklerin kadının hayatı üzerinde tahakküm kurma çabalarının toplumsal bir bahane olduğu bundan vazgeçilmesi gerektiği ifade edildi.  

Basın açıklaması sırasında konuşan hastane hekimi Müge Özdemir, kadın cinayetlerini işleyenler için kullanılan 'çocuk da çok aşıkmış' gibi cümlelerin cinayetleri meşrulaştırmaya çalışan söylemler olduğunu ifade ederek, "Bu tür toplumsal bahaneleri bırakmanın zamanıdır. Bu bir takıntıdır. Karşı tarafın beklentisi neyse kadın onu vermediği için nasıl bir öfke ile nasıl seksistlikle yetiştiyse bu çocuk, kadını çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklayacak hakkı görüyor kendinde. Bu toplumsal algıyı yıkmadıktan sonra hiçbir yere varamayız. Hiç kimsenin kadınların vücüdu üzerinde hakkı yok. Bizim vücutlarımızın üzerinden sizlerin hiçbir hakkı yok" diye konuştu. 

Ne Olmuştu?

İstanbul Maltepe'de 22 yaşındaki Muhammet E. isimli erkek, hastanede çalışan Ayşegül Aktürk'ü bıçaklayarak çocuklarının gözü önünde öldürdü. İddiaya göre 22 yaşındaki Muhammet E. devlet hastanesinin idari bölümünde çalışan Ayşegül Aktürk'ü 'sevdiği' gerekçesiyle taciz ediyordu. Katil zanlısı Muhammet E.  'hayır' dediği gerekçesiyle Aktürk'ü öldürdü. 

TIKLAYIN - Yine öldüren 'sevgi'; bu kez sağlık çalışanı kadın, erkek tarafından öldürüldü

ETİKETLER

AYŞEGÜL AKTÜRKİstanbul Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs HastalıklarıMüge ÖzdemirKadın Cinayetlerini Durduracağız Platformukadın cinayeti

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Temmuz 2020

Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı

Sulama kanalına giren kuzenler akıntıya kapılarak kayboldu

Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği: "Osman Kavala dediğim zaman hayatımda o kadar 'iyi ki'ler barındırıyor ki..."

Koronavirüs gölgesinde İstanbul Film Festivali; "Sinema salonunda rahatsız olduğumuz ufak gürültülerin ne kadar kıymetli olduğunu yeniden anlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aksaçlılar'dan iktidar ve muhalefete uyarı: Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek...

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in son paylaşımı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Ayasofya'da kayıp eserler var" iddiasına tarihçiler ne dedi?...

Kayıp olan Pınar Gültekin'in cesedi bulundu; katil suçunu itiraf etti...

Demet Akalın'ın 'Pınar Gültekin' tweeti tepki topladı! ...

Yeşilada: Negatif faiz balona yol açtı, yatırım amaçlı emlak...

Tüm mirasını ÇYDD'ye bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun ailesinden vasiyet açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aksaçlılar'dan iktidar ve muhalefete uyarı: Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek...

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in son paylaşımı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24