Kadın Anadili Çalışma Grubu: 25 Kasım'da sana seslenmek istiyorum; anadili yaşatır, İstanbul Sözleşmesi yaşatır

Farklı dil gruplarından kadınların bir araya geldiği Kadın Anadili Çalışma Grubu bir video paylaşarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için "Anadili yaşatır, İstanbul Sözleşmesi yaşatır” mesajını verdi.

Videoda bir kocasının erkek kardeşinin tecavüzüne maruz kalan ve karakola şikâyet ettikten iki gün sonra öldürülen Fatma Altınmakas'a yer verilerek Altınmakas'ın Kürtçe söylediklerinin karakoldaki personel tarafından anlaşılmadığı ve kayıtlara geçmediği belirtildi.

Kadın Anadili Çalışma Grubu yayımladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde anadilimde sana seslenmek istiyorum. Ana dilidir insanı gerçekleştiren. Emeğimizi, tarihimizi, mücadelemizi, varoluşumuzu haykıran. Anadilimiz içinde biz oluyoruz.

Bir hayat yaşıyoruz ve başka hayatlarla, başka anadilleri ile kesişiyor yolumuz. Acımızı yaşadığımız, umudumuzu paylaştığımız evimizin, bizi birbirimize bağlayanın anadilimiz olduğunu biliyoruz. Uygulanması için mücadele verdiğimiz ve tarafı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere, şiddete uğrayan kişilerin ve tanıklarının kendilerini anadilleriyle ifade edebilmeleri için onlara yetkin çevirmenler sağlanması haktır.

Yaşam haktır, anadili haktır. Çünkü; anadili yaşatır! İstanbul Sözleşmesi yaşatır!"

Kadın Anadili Çalışma Grubu