Kadıköy'deki Gülmen ve Özakça eyleminde polis performans sanatçısını heykel sandı!

İstanbul Kadıköy'de dün açlık grevinde olan Nuriye ve Semih için yapılan destek eylemine müdahale eden polis performans sanatçısını heykel sandığı görüntüler ortaya çıktı. Kadıköy'de gerçekleşen eylem sırasında polis "insan hakları anıtı" performansı sergileyen eylemciye müdahale etmeyerek kitleye müdahale etti Bir süre heykel olmadığını fark etmeyen polis daha sonra performans sanatçısını da gözaltına aldı. Gözaltına alınan eylemci saat 03.00 sıralarında serbest bırakıldığını sosyal medya üzerinden duyurarak, "Ben serbest bırakıldım darısı Ankara'daki insan hakları anıtının başına" dedi.