T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kadıköy'de sır ölüm: Kız arkadaşının evinde ölü bulundu

26 Temmuz 2018 14:33

Kadıköy Acıbadem'de 24 yaşındaki Atilla Kerem Tongal kız arkadaşının oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Binanın 7 katın penceresinden düştüğü tespit edilen Tongal'ın evde bulunan kız arkadaşı da ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay saat 07.00 sıralarında Kadıköy Acıbadem Caddesi Hukukçular Sitesi L Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre site görevlisi apartmanın bahçesinde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri daha sonra Atilla Kerem Tongal (24)'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Tongal'ın apartmanın 7. katında düştüğünü tespit etti. Dairenin Tongal'ın kız arkadaşına ait olduğu kız arkadaşının da olay anında evde olduğu öğrenildi. Yüzünde kanlar olan A.Ö olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.Ö. tedavisinin ardından ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemeleri tamamlamasının ardından Tongal'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ETİKETLER

kadıköyölümkız arkadaşsevgilibahçesır

Diğer Videolar

Kar yağışı sonrası kontrolünü kaybeden araç insanların arasına böyle daldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nden sesler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

İzmir'de hastanede yangın paniği

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

İşsiz baba "Çocuklarım aç" diyerek kendini yaktı; AKP'li meclis üyesi...

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Erkek arkadaşı yoktu, gerçek...

Mahsun Kırmızıgül: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi...

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24