T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kadıköy'de müfredat protestosu: Atatürk'ü sildirmeyiz!

18 Eylül 2017 16:48

Kadıköy'de 'Atatürksüz Müfredata Hayır Platformu' üyeleri yeni müfredatı protesto ederek eylem yaptı. Yaklaşık 50 kişilik grup, saat 12.00 Kadıköy Anadolu Lisesi önünde toplandı. Ellerinde "Laik bilimsel Eğitim", "Çocuklarımızın geleceğini karartmayın", "Atatürk'ü sildirmeyiz" yazılı dövizler taşıyan grup ?Atatürksüz müfredat istemiyoruz" , "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan öğretmen Emine Genç, "Çocuklarımızın büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını farkında mısınız. İlköğretim ve ortaöğretim müfredatının değiştiğinden artık akıl ve bilimdışı bir eğitime geçildiğinden bilginiz var mı? Bu müfredatla çocuklarımızın zihinleri ilkokul çağından başlayarak mezhep, tarikat ve şeriat bilgileri ile dolacak. Milleti bir arada tutan değerler kalmayacak, milletimizin ayrışması, bölünmesi kolaylaşacak" diye konuştu. Grup daha sonra ilçe milli eğitim binasına kadar düzenlediği yürüyüşün ardından dağıldı.

ETİKETLER

Kadıköy&#39;de müfredat protestosu: Atatürk&#39;ü sildirmeyiz!

Diğer Videolar

'Koronavirüs', MucizeDoktor’da: Hastane karantinaya alınıyor

Gülistan Doku 20 gündür kayıp | Son görüldüğü yerden geçen 140 sürücü ifade verdi

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"

Coronavirüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan'da 1000 yataklı hastane inşa ediliyor

Peru'da gaz yüklü tanker patladı: 2 kişi hayatını kaybetti, 50'ye yakın yaralı var

Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde Pakistanlı avukatlarla dayanışma eylemine polis müdahalesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24