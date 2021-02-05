Kadıköy'deki Boğaziçi destek eyleminde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı; polis adliyede avukatlara müdahale etti

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta düzenlenen eylemde gözaltına alınan 23 kişinin işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 10'u tutuklama, 13'ü adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kararını tek tek açıklayan hâkim, 5 kişiyi yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı. 3 kişi için ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı veren hâkim, Anıl Akyüz ve Şilan Delibalta'nın tutuklanmasına karar verdi.

2 kişinin tutuklanma kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, konuya ilişkin paylaştığı mesajında "Kararları alkışlarla protesto eden avukatlara, henüz kararlar imza altına alınmadığı için işlemler bitmemişken bir sivil polisin 'süpürün' talimatıyla çevik kuvvet saldırdı" dedi.