Kadıköy’de zam protestosu | HDP'li Züleyha Gülüm: Saraylarda yaşayanlar, halka tasarruf öğretmeye çalışıyor  

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Elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto için İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen SYKP'lilerin basın açıklamasına katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, yaptığı açıklamada "Küçük ortağın en küçüğü olan ortaklardan biri eti kasaptan almayın, gidin kuzu kesin diyor. Diğeri lokmalarınızı azaltın diyor. Diğeri ampullerin bazılarını söndürün böylece tasarruf edersiniz diyor. Tasarrufu bilmeyenler, saraylarda yaşayanlar, bir eli yağda bir eli balda olanlar halka tasarrufu öğretmeye çalışıyor" diyerek ekonomik krize dikkat çekti.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyeleri elektrik ve doğalgaz zamlarını Kadıköy'de protesto etti. "Krizin faturasını biz ödemeyeceğiz" diyen SYKP’liler ısınma ihtiyacının pahalılığını elektrik ve doğalgaz faturası yakarak protesto etti. Zam protestosuna HDP'li Züleyha Gülüm de katıldı.

"İktidarları tarihin çöplüğüne atalım”

Züleyha Gülüm burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Açlık, yoksulluk ve işsizlikle karşı karşıya olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bütün bu yoksulluğa rağmen iktidar ne diyor: 'Ülkede ekonomik kriz yok, herkes refah içinde'. Müjde diye açıkladıkları ekonomik paketleri halka yoksula getirildiğini söylüyorlar. Diyorlar ki bir de 'Daha ne istiyorsunuz? Bu da yetmiyorsa tasarruf edin'. Küçük ortağın en küçüğü olan ortaklardan biri eti kasaptan almayın, gidin kuzu kesin diyor. Diğeri lokmalarınızı azaltın diyor. Diğeri ampullerin bazılarını söndürün böylece tasarruf edersiniz diyor. Tasarrufu bilmeyenler, saraylarda yaşayanlar, bir eli yağda bir eli balda olanlar halka tasarrufu öğretmeye çalışıyor .

“Gelin birlikte ses çıkaralım, gelin birlikte örgütlülüğümüzü güçlendirelim ve bu iktidarı da kapitalist tüm iktidarları da tarihin çöplüğüne atalım.”