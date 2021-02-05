Kadıköy'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'dan mesaj: Üniversiteyi de memleketi de susturamayacaklar

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta düzenlenen eylemde gözaltına alınan 23 kişinin işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 10'u tutuklama, 13'ü adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kararını tek tek açıklayan hâkim, 5 kişiyi yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı. 3 kişi için ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı veren hâkim, Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta, tutukluluk kararı sonrası çekilen bir video ile mesajlarını dile getirdi:

"Hiçbir zaman başımızı eğmedik. Bundan sonra hem içeride hem dışarıda bu mücadelemize devam edeceğiz. Herkese selamlar. 2 kişi tutuklandık ama bu memleketi ve üniversiteyi susturma çabasıdır. Üniversiteyi de memleketi de bizleri de susturamayacaklar."