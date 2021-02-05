T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kadıköy'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'dan mesaj: Üniversiteyi de memleketi de susturamayacaklar

"Mücadelemize devam edeceğiz"

05 Şubat 2021 09:47

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta düzenlenen eylemde gözaltına alınan 23 kişinin işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 10'u tutuklama, 13'ü adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kararını tek tek açıklayan hâkim, 5 kişiyi yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı. 3 kişi için ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı veren hâkim, Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta, tutukluluk kararı sonrası çekilen bir video ile mesajlarını dile getirdi: 

"Hiçbir zaman başımızı eğmedik. Bundan sonra hem içeride hem dışarıda bu mücadelemize devam edeceğiz. Herkese selamlar. 2 kişi tutuklandık ama bu memleketi ve üniversiteyi susturma çabasıdır. Üniversiteyi de memleketi de bizleri de susturamayacaklar." 

TIKLAYIN - Kadıköy'deki Boğaziçi destek eyleminde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı!
anıl akyüzşilan delipaltamesajkadıköytutuklu öğrencilerboğaziçimelih buluprotesto

Diğer Videolar

Huzurevine geyik operasyonu

Yer Esenyurt; trafikte tekmeli kavga!

İnşaat malzemeleriyle sanat: 'Tılsım' sergisi

Otopark kazısında Roma kalıntıları bulunmuştu; rapor hazırlanıyor

Ankara'da Halk Ekmek bayilik verecek

‘Rögar kokusu’ cinayetinde ceza belli oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

Hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil: 16 şişe serum alıyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

Ertuğrul Özkök: Danıştay’ın kararına katılıyorum, “Andımız”ın  okunmaması doğru...

Özlem Zengin TBMM'den partiye, Mahir Ünal partiden TBMM'ye çekiliyor; işte...

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar tahliye edin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

Hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil: 16 şişe serum alıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24