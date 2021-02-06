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Kadıköy'de fıstık çamı gerginliği; mahalleli tepki gösterdi, ağacı kesenler böyle kaçtı

06 Şubat 2021 12:22

İstanbul Kadıköy'de inşaat alanındaki fıstık çamı ağacı kesilince mahalleli tepki gösterdi. Mahalle sakini bir kişi, "100 yıllık mahallemizin fıstık çamı. İnsan gibi kıymetli bizim için. Gözyaşları içinde izledik, yazık günah değil mi?" diye konuştu.

Tepkilerin ardından ağacı kesenler hızla kaçtı.

Vatandaşlar zabıta ve polis ekiplerine haber verdi. Gerginlik üzerine ağacı kesenler olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri toplanan mahalleli için çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri kesilen ağaçlarla ilgili arsada inceleme yaptı. Zabıta ekipleri incelemenin ardından arsanın kapısına mühürleyerek girişi yasakladı.

İstanbul Kadıköyfıstık çamı gerginliğifıstık çamı kesenler

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