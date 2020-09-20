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Kadıköy Belediyesi'nden bilgisayarı olmayan öğrenciler için kampanya: ‘Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar’

"Kampanyamız büyüyerek sürüyor"

20 Eylül 2020 11:10

Kadıköy Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için 'Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar' isimli dijital destek kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor.

'Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar' dijital destek kampanyasının, 10. sınıf öğrencisinin Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na gönderdiği “Merhaba başkan amca, 15 yaşında 10. sınıf öğrencisiyim. İki kardeşiz. Kardeşim de 8. sınıfa gidiyor. Uzaktan eğitim alabilmemiz için bilgisayara ihtiyacımız var” mesajı ile başladığı öğrenildi. 

Pandemi nedeniyle evde eğitim görmesi gereken ama bilgisayarı olmayan çocuklara yardım edebilmek amacıyla 8 Eylül’de başlatılan kampanyada, kullanılabilir durumda olan bilgisayarlar bağışlamak isteyen vatandaşlardan alınıyor, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kampanyayla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Odabaşı "Kampanyamız büyüyerek sürüyor" dedi. 

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