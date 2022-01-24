Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: Tarihi tren istasyonlarına Kadıköylüler adına talibiz

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı atıl durumda bırakılan Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı istasyon binalarının müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürmek üzere Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmesi için imza kampanyası başlattı. Odabaşı, “Tarihi Tren İstasyonları Halkındır!” sloganıyla başlatılan imza kampanyasını hazırlanan bir video ile duyurdu.

Kadıköy Belediyesi Başkanı Odabaşı, 6 tarihi istasyon binasının sosyal yaşam merkezine dönüştürmek için belediyeye tahsis edilmesi için change.org’dan “Tarihi Tren İstasyonları Halkındır!” başlığıyla bir imza kampanyası başlattı.

"Tarihi tren istasyon binaları halkındır!”

Odabaşı videoda yaptığı çağrıda şunları söyledi:

“Koruma statüsünde bulunan altı tarihi istasyon, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önce işlevsizleştirilerek, ardından da yıkıntı halinde birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanıyor. Biz Kadıköylüler olarak tarihi tren istasyonlarımızın birilerine peşkeş çekilmesine; Haydarpaşa Gar mücadelesinde de gösterdiğimiz gibi, kent hafızamızın bu şekilde yok edilmesine asla izin veremeyiz, vermeyeceğiz! Tam da bu yüzden, Kadıköy Belediyesi olarak, her bölgenin istasyonunu o bölgede yaşayan komşularımızın görüşlerini alarak müze, kütüphane, kültür veya sosyal yaşam merkezi haline getirmeye talibiz! Bugün change.org üzerinden başlatmış olduğumuz bu imza kampanyası ile sizleri de bu süreçte Kadıköy Belediyesi’nin yanında durmaya davet ediyoruz. Ve bir kez daha yineliyoruz: Tarihi tren istasyon binaları halkındır!”