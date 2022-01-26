Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Sokağa çıkacak yüzleri olmadığı için sokakta ne yapıldığını göremiyorlar

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü kentte, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 7/24 koordineli biçimde çalıştıklarını söyledi. Odabaşı, İBB’nin karla mücadelede yetersiz kaldığı eleştirilerine ilişkin, "Sokağa çıkamadıkları için, sokağa çıkacak yüzleri olmadığı için sokakta ne yapıldığını göremiyorlar… Bunlar, üç yıl önce kaybedilen seçimin hazımsızlığı. Bir türlü kabullenemiyorlar. Ondan dolayı bu hezeyan içinde olmaları çok normal" dedi.

Kar yağışının yoğunluğunu artırmasından itibaren üç geceyi sokakta geçirdiğini anlatan Odabaşı, "Biz anbean sokaktaydık. Kadıköy'de bütün sokakları, caddeleri trafiğe açık hale getirdik. Hükümetin kontrolünde, yetki alanında olanı TEM’in de halini gördük. Orayı da İBB girdi temizledi. Uçakların nereye indiğini, onu da gördük. Yani bir başarı hikayesi olarak anlatılan havaalanının durumunu gördük. Kapatılan, yok edilmeye çalışılan bir mirası tekrar kullandıklarını en iyi kar gösterdi" değerlendirmesini yaptı.

Şerdil Dara Odabaşı, ağır kış koşullarıyla mücadele çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Tüm ekiplerimiz sahadaydık"

“İkinci, üçüncü günü yaşıyoruz; hatta bir gün önce hazırlıklara başlamıştık, bugün 4'üncü günümüz. Bunun üç gecesi sokaklarda zaten karla mücadelenin içindeydik, hep beraber tüm ekiplerimiz sahadaydık. Öncelik olarak sokakları trafiğe açık hale getirdik. Ama öyle bir kar yağdı ki şöyle bir örnek vereyim: Arkadaşlar söylediler, 13 yıldır sokağa çıkmayan greyderimiz var. Herhangi bir şeyde kullanmıyoruz Kadıköy'de. Onu çıkarmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü çok yoğun bir kar yağışı vardı. Karı temizliyorduk, arkasından tekrar kar oluyordu. Ama buna rağmen Kadıköy'ün ana arterlerinde İBB ile koordineli bir şekilde çalışarak -ve ara sokaklarında- hem tuzlayarak buzlanmaya karşı hem de karı temizleyerek trafiğe açık hali tuttuk.

"En son dün gece sabah 04:00’te alandan ayrıldım, bir sorun yoktu"

Burada mücadele eden, bu çaba içerisinde olan tüm ekip arkadaşlarıma da emekçi kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi, çok yoğun bir kar vardı. Ve mücadeleyi yeteri kadar ekipman ve personel gücüyle aştığımızı düşünüyorum. Ben, en son dün gece sabah 04:00’te alandan ayrıldım, bir sorun yoktu. Bugün de yine görevimizin başında olabilecek aksiliklere karşı hazırlıklıyız. Bugün Meteoroloji’ye göre kar beklenmiyor ama yarın yine bir kar bekleniyor. Ona karşı da eksiklerimizi tekrar tamamlayıp sahada karla mücadele içerisinde olacağız.

"Hükümetin yetki alanında olan TEM’in halini gördük, orayı da İBB temizledi"

Bu sokakta olmadıkları için, sokağa çıkamadıkları için, sokağa çıkacak yüzleri olmadığı için sokakta ne yapıldığını göremiyorlar. Çok basitinden bir örnek vereyim: İBB ve kendi yönettiğim Kadıköy Belediyesi'nden bahsetmek istiyorum. Biz, anbean sokaktaydık. Biz, Kadıköy'de bütün sokakları, caddeleri trafiğe açık hale getirdik. Hükümetin kontrolünde, yetki alanında olan TEM’in halini gördük. Orayı da İBB girdi temizledi. Uçakların nereye indiğini, onu da gördük. Yani bir başarı hikayesi olarak anlatılan havaalanının durumunu gördük. Kapatılan, yok edilmeye çalışılan bir mirası tekrar kullandıklarını en iyi kar gösterdi. Tekrar söylüyorum; biz sokaktayız. Vatandaş kimin ne yaptığını çok iyi görüyor. Tekrar söylüyorum; sokağa çıkacak yüzleri olmadığı için oturdukları yerden -artık nerede oturuyorlarsa oradan- bakarak konuşuyorlar. Çünkü sokaktan ve halktan kopmuş durumdalar. Ondan dolayı biz işimize bakıyoruz, Ekrem (İmamoğlu) başkanla beraber.

105 araç ve bin 108 personel görevlendirildi

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın verdiği bilgiye göre; kar küreme ve tuzlama için 105 araç ve bin 108 personel görevlendirildi. 22 Ocak günü, karla mücadele çerçevesinde 16 mahallede 135 sokakta bu işlemler için 298 sefer yapıldı. 23 Ocak'ta yapılan sefer sayısı ise 21 mahalle 561 sokakta bin 354 oldu. 24 Ocak günü ise 21 mahallede 465 sokakta bin 137 sefer gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi dün de 21 mahalle 795 sokakta bin 923 sefer yaparak kar küreme ve tuzlama işlemi yaptı.