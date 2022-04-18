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Kaçarken polis aracına çarpınca yakalandı

Araçtan inen D.E. yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı

18 Nisan 2022 14:31

Kahramanmaraş’ta polis çevirme noktasından kaçan bir aracın sürücüsü, 10 dakikalık kovalamacının ardından önüne çıkan bir polis arabasına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Kahramanmaraş çevirme noktasında gelen yabancı uyruklu D.E'nin kullandığı otomobil, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacının ardından otomobil, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Dr. Mustafabey Bulvarında önüne polis aracını çarparak kaza yaptı. Araçtan inen D.E. yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre aracın bazı yerlerine gizlenmiş, Captagon hap ele geçirildi. Araç çekici ile incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne çekildi.

Kaynak: İHA

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