Kaçan aslanı kucağında eve kadar taşıdı

Kuveyt'te aslan besleyen bir kadın, evden kaçan aslanı kucağında taşıyarak geri götürdü.

Kuveyt'te yayın yapan el Vatan gazetesi, El Sabahiye'de evden kaçan bir aslanın bölgede paniğe yol açtığını aktardı.

Habere göre aslanın bir kadına ait olduğunun belirlenmesinin ardından kadının babası, aslanı bulanlarla çevre polisinin yardımıyla iletişime geçti. Ardından aslanı almaya giden kadının aslanı kucağında taşıması görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise bir kadının evden kaçan aslanı kucağında taşıdığı ve aslanın serbest kalmak için çırpındığı anlar yer alıyor.