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Kaçak yapılarla mücadele sürüyor

18 Eylül 2020 15:12

Bursa Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Demirci Mahallesi’nde tarım arazisine yapılan kaçak fabrika inşaatı ile bir başka fabrikanın temeli yıkıldı.

Nilüfer’de kaçak yapılara geçit verilmiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kaçak yapıların yıkılması yönünde alınan karar çerçevesinde, Nilüfer Belediye Encümeni de, tespit edilen binaların yıkımı konusunda karar aldı. Nilüfer Belediyesi ekipleri, Demirci Mahallesi’nde tarım arazisine yapıldığı tespit edilen iki ayrı kaçak yapının sahiplerine daha önce defalarca uyarıda bulundu. Ancak uyarının dikkate alınmaması üzerine ekipler sabah saatlerinde söz konusu alana giderek yıkımı başlattı. Çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin de yer aldığı yıkım güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Yıkım ekipleri, Demirci Mahallesi’nde 20 dönüm arazi üzerine yapılan 2 bin metrekare fabrika temeli inşaatı ve 750 metrekare fabrika inşaatını kısa sürede yıktı.

Kaçak yapılara göz yummayacaklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Tespit ettiğimiz kaçak yapıları önümüzdeki günlerde de yıkmaya devam edeceğiz. Yıkılan iki inşaat da tarım arazisi üzerine yapılmıştı. Buna izin vermek mümkün değil. Tarım arazilerimizi korumak zorundayız. Ekiplerimiz Nilüfer’in dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Ziraî alana yapılan kaçak yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz, kaçak yapılara geçit vermeme konusunda kararlıyız” diye konuştu.

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