Kaçak kazıya jandarma baskını kamerada

Elazığ'da bir köyde kaçak kazı yapanlara jandarma şok baskın gerçekleştirdi, neye uğradığını şaşıran 3 kişi gözaltına alındı, o anlarda kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sivrice ilçesine bağlı Nergize Köyü'nde, kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye şok baskın gerçekleştiren jandarma ekipleri, metrelerce mağara şeklinde delik açan şüpheliler M.Ö., A.Ö.Ö. ve M.O'yu gözaltına aldı. Suçüstü gözaltına alınan şüphelilerden kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.