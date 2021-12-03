Kaan Urgancıoğlu basın mensuplarıyla tartıştı: Senin adın ne, kimin için çalışıyorsun?

'Yargı' dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, dün gece bir mekanın çıkışında kendisine soru sormakta ısrar eden gazetecilerle tartıştı.

Yanına gelen muhabirler sorularına yanıt vermek istemeyen Urgancıoğlu, "Alkol aldım, şimdi sizinle konuşmayacağım" dedi. Bir muhabirin ısrarlı tavırları üzerine Urgancıoğlu, "Senin adın ne, kimin için çalışıyorsun?" diyerek muhabirin ismini ve çalıştığı yeri öğrenmek istedi.

Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine sinirlenen oyuncu, kayıt alan kamerayı tutmaya çalışınca araya menajerleri girdi.