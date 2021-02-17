Kaan Kural, Zion Williamson'ın smacını paylaştı; "Bir gün potayı hepten kıracak"

Basketbol yazarı ve yorumcusu Kaan Kural, NBA'de mücadele eden New Orleans Pelicans takımında forma giyen Zion Williamson'ın smacını paylaşarak "Bir gün potayı hepten kıracak" dedi.

Videoda New Orleans Pelicans ile Memphis Grizzlies'ın karşı karşı geldiği maçta Zion Williamson'ın smacı yer alıyor.

New Orleans Pelicans ile Memphis Grizzlies arasında oynanan karşılaşma New Orleans Pelicans'ın 144-113 üstünlüğüyle tamamlandı. Zion Williamson maçta takımı adına tam 31 sayı kaydetti.