Jose Mourinho'dan Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara yardım

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle İngiltere'de sokağa çıkamayan yaşlı insanlar için yardım paketleri hazırladı ve dağıtımını yaptı.

Koornavirüs salgını nedeniyle İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, hayır kuruluşları ve sosyal dernekler, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için harekete geçti. Tottenham'ın Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu bu dernekler aracılığıyla yardım kampanyasına katıldı.

Evden çıkamayan yaşlılar için gıda ve sağlık paketleri hazırlayan bir derneğin faaliyetlerine katılan Mourinho, hazırladığı paketleri, İngiltere'de yardıma muhtaç olarak belirlenen ailelere bizzat teslim etti.