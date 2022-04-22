Johnny Depp-Amber Heard davasında o görüntüler mahkemeye sunuldu; "Birkaç dolaba saldırdım ama Heard'e dokunmadım"

Amerikalı ünlü aktör Johnny Depp kendisinden şiddet gördüğünü söyleyen eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davasında bu kez karşı tarafın avukatlarının sorularını yanıtladı. Heard'ün avukatları Depp'e dair bir çok video, ses kaydı ve mesajı kanıt olarak mahkemeye sundu. Depp'in bir görüntüde sinirli bir şekilde mutfaktaki dolaplara vurduğu görüldü. NTV'de yer alan habere göre, Deep görüntüyle ilgili "Evet, birkaç dolaba saldırdım ama bayan Heard'e dokunmadım, görüyorsunuz sanırım" dedi.

Kaynak: NTV