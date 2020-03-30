Jet Sosyete'nin 'evden çekilen' özel bölümünün fragmanı yayınlandı: Karakterler sosyal izolasyonda...

Oyuncu, senarist ve yazar Gülse Birsel imzalı sevilen dizi Jet Sosyete'nin tüm dünyada 34 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı oyuncuların evden çektiği 'Evde kal' özel bölümünün fragmanı yayınlandı.

Özet;

Yayınlanacak özel bölüm, her oyuncunun evinde çektiği görüntülerden ve yaşadığı olaylardan oluşuyor. Karakterlerin her birinin yeni tip Koronavirüs günlerinin nasıl geçtiği ve evde kal uyarılarına uyup uymadığı bu özel bölümde ekrana gelecek.

Gizem, annesiyle birlikte İzmir'deki evindedir, izolasyon kurallarına uymaktadır ve hayranlarıyla tekrar buluşmak tek isteğidir. Şennur, izolasyondan kurtulmak ve kendini sokağa atmak için türlü yollar dener.

Ozan, alıştığı flörtöz hallerini yaşayamadığı için isyandadır ve Cengiz, kapalı alanlardan bunaldığı için bahçede yaşamaya karar verir.

Kısacası, Jet Sosyete ekibi de herkes gibi bu duruma ayak uydurmaya çalışmaktadır.



Fragmanda salgın paranoyaları, doğru sanılan yanlış bilgiler ve esas olanın evde kalmak olduğu da bölümde yer alıyor.

'Evde kal' duyurularının yapıldığı ve vatadanşların çoğunun evde olduğu bu günlerde, Jet Sosyete ekibinin evden çektiği bölüm 8 Nisan günü StarTV ekranlarında yayınlanacak.