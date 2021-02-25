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"Japonya'nı başkenti" sorusuna verilen cevaplar viral oldu

25 Şubat 2021 10:25

Sosyal medyada bir kişi sokak röportajında gençlere "Japonya'nın başkenti neresi?" sorusunu yöneltti. Gençlerin soruya verdikleri cevaplar kısa sürede viral oldu. 

Sosyal medya platformu TikTok'ta çekilen bir video kısa sürede viral hala geldi. Sokak röportajı yapan bir kişi yoldan çevirdiği gençlere "Japonya'nın başkenti neresi?" sorusunu sordu.

"Vuhan diye biliyorum belki"

Gelen cevaplar sosyal medyada çok konuşuldu. Soruya cevap veren ilk genç, "Vuhan diye biliyorum belki. Vuhan mıydı?" dedi.

İkinci genç Japonya'nın başkenti için "Çin" dedi. Cevabından emin olduğunu vurgulayan genç, "Neden Çin?" sorusuna ise "Çünkü tipleri aynı" diyerek cevap verdi.

"Trakya falan mı?" 

Üçüncü kişi de Japonya'nın başkenti için "Tayvan" cevabını verdi. Daha sonra iki genç sorunun bilmedikleri yerden geldiğini söylerken, Japonya'nın başkenti için "Trakya filan?" cevabını verdi.

 

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