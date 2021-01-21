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Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü

21 Ocak 2021 12:26

Japonya'nın farklı kesimlerinden gözlenen bir göktaşı atmosfere girince ateş topuna döndü. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi çekti.

Japonya'nın Kanto, Tokai ve Kinki bölgeleri başta olmak üzere farklı kesimlerinden gözlenen bir göktaşı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dün akşam yerel saatle 20.30 sularında kaydedilen görüntülerde, ateş topu şeklinde gözlenen cismin bir asteroidin atmosferde yanması sonrası ortaya çıkan parçasının yeryüzüne düşerken saçtığı ışık olduğu açıklandı. Göktaşının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görürken, birçok kullanıcı olaya şans eseri tanıklık ettiğini ifade etti. Görüntüler ülke genelindeki birçok amatör ve profesyonel kamera tarafından da kaydedildi.

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