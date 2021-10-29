Japonya'da geliştirilen uçan motosiklet 680 bin dolar fiyatla satışa sunuldu

BBC'nin haberine göre, "XTurismo Limited Edition" ismi verilen motosiklet tek şarjla saatte 100 km hıza kadar 40 dakika boyunca uçabiliyor. Elektronik devi Mitsubishi ve Japon futbolcu Keisuke Honda'nın desteklediği Tokyo merkezli girişim, 2022 ortasına kadar tek kişinin bileceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor. XTurismo Limited Edition'larda bir konvansiyonel ve akülü dört adet motor bulunuyor. ALI Technologies CEO'su Daisuke Katano, yeni üretimleriyle birlikte "Yeni bir hareket yöntemi sunmayı umduklarını" söyledi.