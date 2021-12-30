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Spor

Japonya'da bir garip duran top organizasyonu

Japonya'da bir maçta eşine zor rastlanan duran top organizasyonuyla gol geldi.

30 Aralık 2021 08:49

Japonya'da bir okul turnuvası maçında ilginç bir duran top organizasyonu yaşandı.

İki lise takımını karşı karşıya getiren mücadelede Takagawa Gakuen sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına iki oyuncu geçerken diğer takım arkadaşları farklı bir şekilde pozisyon aldı.

El ele tutuşan oyuncular ceza sahasının köşesinde zıplayarak dönerken kale önünde yalnızca bir oyuncu bekledi. Rakip savunma el ele tutuşan oyuncuları tek çizgi halinde beklerken düdüğün çalmasıyla serbest vuruş kullanıldı ve oyuncular bir anda ceza sahasına yayılarak topu filelere gönderdi.

 

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