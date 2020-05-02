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Jandarmadan at üstünde denetim

02 Mayıs 2020 15:21

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yeni tip Koronavirüs kapsamında ilan edilen yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek için 201 Asayiş Timi, 14 Jandarma Suç Araştırma Timi, 40 Motosikletli Asayiş Timi, 22 Motosikletli Trafik Timi, 37 Koruma ve Sevk Timi, 68 Jandarma Trafik Timi, 13 Olay Yeri İnceleme Timi, 2 Patlayıcı Madde İmha Timi ve Atlı Jandarma Timleriyle görev bölgelerinde hazır bulundu.

Bugün Sarıyer’de bulunan Gümüşdere Plajına gelen Jandarma Atlı Timleri plajda denetlemede bulundu.  Sertuğ, Serhan, Sude ve Rehber isimli atlarla plajı baştan sona dolaşan jandarma personelinin denetleme yaptığı o anlar havadan görüntülendi.

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