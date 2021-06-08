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İzmit Körfezi’nin dibinde ürperten görüntüler; Müsilaj ile kaplanan deniz tabanı, ölü deniz canlıları...

08 Haziran 2021 15:38

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi’ni temizlemek için dalış yapan dalgıçların kameralarına yansıyan görüntüler korkuttu. Üzeri deniz salyası ile kaplanmış halde bulunan ölü deniz canlıları dikkat çekti.

Marmara Denizi Acil Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında AFAD, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki dalgıçlar İzmit Körfezi’ne daldı. Denizin dibini temizleyen dalgıçların kameralarına yansıyan görüntüler ise korkuttu. Su altı kameralarına yansıyan görüntülerde, deniz canlılarının üzerlerinin deniz salyası ile kaplandığı görüldü.

Ölü bulunan deniz canlıları dikkat çekti

Çok sayıda ölü deniz canlısını görüntüleyen dalgıçların kamerasına yansıyan bir görüntüde ise ölü bir yengecin üzerinin tamamen salya ile kaplanmış olması dikkat çekti. Öte yandan, dalgıçlar tarafından çok sayıda lastik, alkol şişesi ve benzeri atıklar denizin dibinden karaya çıkartıldı.

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