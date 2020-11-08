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İzmirli depremzede isyan etti: Biz nasıl vatandaşız, hani kaymakamlık, Kızılay, televizyonlar...

"Ben insanlıktan çıktım, ben 8 gündür yaşamıyorum. Yaşamak istemiyorum"

08 Kasım 2020 17:05

İzmir'de bir depremzede isyan ederek depremin ardından yalnız bırakıldıklarını söyledi.

Hani kaymakamlık, hani Kızılay, hani televizyonlar" diyen depremzede Mevlüt Dikili, İzmir'de en fazla 50 bina yıkıldığını söyleyerek "Birer tane buzdolabı bize veremiyorlarsa batsın bu firmalar. Biz vergi verdik, 65 sene vergi verdim...Ben insanlıktan çıktım, ben 8 gündür yaşamıyorum. Yaşamak istemiyorum" sözleriyle isyanını dile getirdi.

Depremde yıkılan binaların yanında kullanılmayacak duruma gelen binaların tahliyesi devam ediyor.

Depremden büyük ölçüde etkilenen ilçelerden biri olan Bayraklı'da eşya tahliye çalışmaları devam ediyor.

Eşyaların alınması için kullanılan asansör vinçlerinin 200 TL olan ücretini de depremzedeler ödüyor.

 

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