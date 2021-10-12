İzmirli besiciden CHP milletvekiline: Bankalara borcumu ödeyebilmek için hayvanlarımın çoğunu sattım

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ziyaret ettiği İzmirli besici Metin Çağlar, "Bankalara olan borçlarımı ödeyebilmek için büyükbaş hayvanlarımın çoğunu sattım. 100 hayvanım vardı, şimdi 7 hayvanım kaldı. Haciz geleceğine hayvanlarımızı sattık" dedi.

Ömer Fethi Gürer, İzmir'in Bayındır ilçesinde besicilik yapan Metin Çağlar'ı ziyaret ederek yaşadığı sorunları dinledi. Girdi maliyetlerinin bir yılda yüzde 100 ila yüzde 200 arasında zamlandığını söyleyen Metin Çağlar, “Sadece yem fiyatları değil. Mazot pahalı, bir torba gübre 250 lira. İlaç atacaksın, ilaç pahalandı. Geçen sene 30 lira olan ilaç, şimdi 170 lira. Yem geçen sene 90 liraydı, şimdi 180 lira. Mazot geçen sene 4 liraydı, şimdi 8 lirayı geçti. Üre gübresi 90 liraydı, şimdi 240 lira. Hayvanlara en ufak bir ilacı 3 liraya alıyordum, şimdi 20 küsur lira olmuş” diye konuştu.

"Haciz geleceğine hayvanlarımızı sattık"

Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle borçlarını ödeyemez duruma geldiğini belirten Metin Çağlar, “Bankalara olan borçlarımı ödeyebilmek için büyükbaş hayvanlarımın çoğunu sattım. 100 hayvanım vardı, şimdi 7 hayvanım kaldı. Haciz geleceğine hayvanlarımızı sattık. Hayvan yemi üretmek için ektiğim tarlaları sürdüğüm 2 traktörümü de satmak zorunda kaldım. Satmasaydım borçlarımı ödeyemeyecektim ve evime, ahırıma icra gelecekti” dedi.

Metin Çağlar’ın eşi ise “Yemleme makinamız, süt soğutma makinamız vardı. Sattık ne varsa. Süt karşılamadı. 25 yıldır buradayız biz, ilerleyeceğimiz yerde geriye gittik. Karnımızı ancak doyuruyoruz” diye konuştu.

"Sütü, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyattan satamıyoruz"

Ulusal Süt Konseyi’nin 3 lira 20 kuruş olarak açıkladığı çiğ süt referans fiyatına uyan firma olmadığını kaydeden Metin Çağlar, “Firma, benden sütü 2 lira 25 kuruşa alıyor. Ayda bir kez de hesap kesiyor. Çeşitli bahanelerle sütün litresini düşürüyor. Kendisinden yem almazsak sütümüzü almıyor. Dışarıdan 150 liraya alacağımız yemi, süt sattığımız firmadan 180 liraya almak zorunda kalıyoruz” dedi.

"Yetkililer sorun yokmuş gibi gösteriyor"

Ömer Fethi Gürer ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi kastederek şunları söyledi:

“Sayın Bakan, ‘Mutlu olmayan besici çiftçi yok’ diyor. Besici hem hayvanlarının büyük çoğunluğunu hem de tarlayı sürdüğü traktörlerini satmış, şimdi de tarlalarını satmayı düşünüyor. Çiftçinin, besicinin durumu bu. Yetkililere bu tür manzaraları sürekli gösteriyoruz ki üreticinin, besicinin sorunlarını görsünler diye. Ancak yetkililer bir sorun yokmuş gibi gösteriyor.” (ANKA)