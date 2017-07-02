İzmir'deki yangında düşen helikopterdeki 5 personelin durumu iyi, tamamı yüzerek çıktı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, İzmir Gümüldür'de orman yangının sürdüğü alanda yaptığı açıklamada, "Yangında son durum iyiye doğru gidiyor. Dünkü çok kötü hava şartları yok. 500 hektarın üzerinde alan zarar gördü iki üç nokta kaldı. Havadan ve yerden dozer ve itfaiyelerle canhıraş çalışıyoruz" dedi, yangın söndürmeye katılan bir helikopterin düşmesine ilişkin, 5 personelin de durumunun iyi olduğunu belirtti. Vatandaşlara uyarıda bulunan Üzmez, piknik ateşi, avcı ateşi, çoban ateşi, sigara ateşi gibi ateşlerin orman yangınlarına sebep olduğunu ve 150-200 yıllık ağaçların 30 saniyede yok olduğunu vurguladı.