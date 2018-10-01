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İzmir'de sağanak sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni su bastı

01 Ekim 2018 17:44

İzmir'de, bu sabah sağanak etkili olurken, Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni su bastı. Suyun tahliyesi sırasında hastalar, tekerlekli sandalye ve sedye ile dışarı çıkarıldı. İzmir'de, sabah saatlerinde etkili olan sağanakta, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Ortopedi Bölümü'nü su bastı. Suyun tahliyesi için dışarı çıkarılan hastalar, sedye ve tekerlekli sandalyede bekledi. Suyun girişinin engellenmesi için giriş kapısına kum torbaları konuldu. Temizlik görevlileri ise ellerinde süpürgelerle suyu tahliye etti. Temizlik sırasında hastaların, hasta yakınlarının ve personelin kayıp düşmesini engellemek amacıyla yerlere 'Kaygan zemin' yazılı uyarı işaretleri konuldu. Su tahliye edildikten sonra hasta ve hasta yakınları, içeri alındı.

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