İzmir Valisi Köşger'in ziyaret ettiği depremzedelerden yaşlı bir kadın: Ne olur bana iş verin; çalışmak istiyorum, kimsem yok

İzmir'de 30 Ekim depremi sonrası binaları yıkılan ya da hasar alan depremzedelerin Ramazan Bayramı'nı kutlamak için Bayraklı'daki konteyner kente giden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e bir depremzede "Ne olur bana iş verin; çalışmak istiyorum, kimsem yok" diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremzedeleri ziyaret etti. Konteyner kentte kalan depremzedelerle sohbet eden Köşger'e yaşlı bir kadının söyledikleri ise dikkat çekti.

"Çalışmak istiyorum" diyen yaşlı kadın şunları söyledi:

"Kimsem yok, ne olur bana iş verin, kimsem yok. Ne olur iş verin bana, çalışmak istiyorum. Hacca gideceğim, ne olur iş verin bana."