İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı'dan 1 Haziran uyarısı: Açılma olursa başa döneriz

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 1 Haziran'a kadar süreceği açıklanan kademeli normalleşme dönemi sonrası için "Açılma olursa başa döneriz" uyarısında bulundu.

Günlük vaka ve vefat sayılarının, tam kapanma sonrası düşmesiyle birlikte toplumda rahatlama olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Halen Avrupa'da en çok vaka bildiren ülkeler arasındayız. Aşılama ile toplumsal bağışıklığı sağlayana kadar kontrolün devam etmesi gerekiyor. Yoksa başa döneriz" dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, 17 Mayıs'ta yayımlanan genelge ile 1 Haziran'a kadar süreceği açıklanan kademeli normalleşme dönemi sonrası için "Tedbirleri gevşetmemeliyiz" uyarısı yaptı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çamlı, Türkiye'de salgının pik yaptığı nisan ve mart ayları sonrasında vaka sayılarında ciddi bir düşüş belirterek, şöyle konuştu:

"Hızlı düşüşün nedenleri tam olarak ortaya konmasa da alınan tedbirlerin kısmi etkisinin olduğu düşünebiliriz. Test sayısı yaklaşık 330 binlerden 200 binlere indi. Ortalama 7 bin 500'ler düzeyinde günlük vaka sayımız var. Hala Avrupa'da en çok vaka sayısı bildiren ülkeler arasında geliyoruz. Toplumsal bağışıklığı aşı ile sağlayana kadar tedbirlerin devam etmesi gerek."

“Açılım beklentisi” için henüz erken olduğunu vurgulayan Çamlı, şöyle konuştu:



"Türkiye'de ortalama 100 binde 100 düzeyinde vaka olduğu söyleniyor. Bu hala yüksek bir sayı. 100 binde 10'un altına inmesi lazım. Bu rakamlar tamamen açılım ve normalleşme düzeyini göstermiyor. Kapalı mekanlarda maske ve fiziksel mesafe uygulamalarına katı bir şekilde uyulması gerekiyor. Açık alanlarda işletmelerin açılması söz konusu olabilir. Ekonomik kaygılar ön planda tutularak karar alınırsa tekrar başa döneriz. Vaka sayılarının düşmesi ile ilgili değerlendirmenin bilim ışığında yapılması gerek. Bundan sonra bazı kontrollü açılım kararları alınabilir. Ülkemizde eğitim çok aksadı. Eğitime en uzun süre ara veren ülkelerin başında geliyoruz. Öğretmenlerin aşılanması ile eğitimin başlatılmasında yarar var."

Aşılama sürecini ve İzmir'deki durumu da değerlendiren Çamlı, şunları söyledi:



"2-3 ay içinde geleceği belirtilen aşıların hızlı bir şekilde uygulanarak toplumsal bağışıklığının elde edilmesi önemli. Geleceği söylenen ve gelmediğini bildiğimiz aşılar var. 90 milyon doz aşı gelir ve 2-3 aylık süreçte günde ortalama bir milyon doz yapılırsa sonbahara rahat girebiliriz. Tabi virüsün yeni varyantları da çıkabilir, bunu da değerlendirmek gerek.

İzmir'de yaklaşık 400-450 günlük vaka var. Test sayıları 5-6 bin civarında. Test pozitifliği yüzde 7-8 civarında. Türkiye'de test pozitifliği oranı yüzde 4. İzmir'de iki kat yüksek olduğunu görüyoruz. Sadece semptom taşıyanlara değil, pozitif temaslılar ile riskli gruplara test yaparsak gerçekçi sayılara ulaşabiliriz. İzmir için 400 yüksek bir sayı. İnmesi gerekiyor. Bunun için toplu taşımaya olan talebin azaltılması, mesainin kademelendirilmesi, pandemi denetimlerinin sıkılaştırılması gerek."

Kaynak: ANKA