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'İzmir'in Kızları’ söyledi; Gökçe Bahadır paylaştı: O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz!

04 Mayıs 2020 13:21

Yeni tip Koronavirüs öncesinde İzmir’in Kızları isimli müzikli oyuna başlayan Gökçe Bahadır, Instagram hesabından İzmir’in Kızları oyunundaki rol arkadaşları ile birlikte söyledikleri final şarkısının videosunu paylaştı.

İzmir'in Kızları oyununun Instagram hesabı da videoyu paylaştı. Videoya, "Hayat zorlaşınca, göz görmeyince, gönül hissetmeyince" İzmir'in Kızları ekibi olarak, sizlere sahneden ulaşamadığımız bugünlerde, müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü evlerimizden, evlerinize ulaştırmak istedik. Hep birlikte o zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz. Tekrar sizlerle buluşucağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." notu düşüldü.  

Usta sanatçı Sezen Aksu'nun şarkılarından oluşan ve Ocak ayında prömiyerini yapan oyunun oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman var. 

Most Production’ın yapımcılığını yaptığı Sezen Aksu Şarkılarından İzmir’in Kızları müzikli oyunu, Gaye Cankaya yönetmenliğinde Murat Cem Orhan müzik direktörlüğünde Selçuk Borak koreografileri ile sahneleniyor. 

 

 

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