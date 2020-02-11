'İzmir’in Kızları'na Sezen Aksu sürprizi: Güldüm, ağladım, üstüme anılar yağdı...

Sezen Aksu kendi şarkılarından hazırlanan müzikli oyun 'İzmir’in Kızları'nı önceki akşam ilk kez Uniq Hall'de izledi. Ekibe sürpriz yapan ünlü sanatçı oyun sonrası onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Sezen Aksu, ocak ayında prömiyer yapan 'İzmir’in Kızları' adlı müzikli oyunun ekibine sürpriz yaptı.

Usta sanatçı kendi şarkılarından Most Production/Mustafa Oğuz tarafından hazırlanan oyunu ilk kez Uniq Hall’de seyretti. Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman’ın rol aldığı oyunu izleyen sanatçı sahne sonrası onlarla bir araya geldi.

Oyuncuların hepsini tek tek kutlayan Sezen Aksu duygularını şöyle dile getirdi:

“Son derece bizden, sıcak bir Ege hikâyesi izledim. Kişisel olarak karmakarışık duygular içinde seyrettim. Güldüm, ağladım. Doğal olarak üstüme anılar yağdı; tabii Mustafa Oğuz’un da. Bu arada, kendi söylediği şarkılara hislenen şarkıcı durumuna düşmekten dolayı biraz mahcup oldum mu, oldum. Yönetmeni ayrıca kutlamak isterim. Bir kadın yönetmenin elinden çıkması beni çok etkiledi. Senaryo ile şarkıların örgüsü de çok iyi düşünülmüştü.”

Serdar Saatman’ın yazdığı, Gaye Cankaya’nın rejisiyle sahneye konan oyun, sahne tasarımı ve görsel dünyasıyla sıcak bir Ege kasabasını İstanbul’a taşıyor. Güçlü aşk, aile ve dostluk temalarıyla izleyenleri kendi yaz anılarında nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Sezen Aksu şarkıları eşliğinde seyircisine pek çok duyguyu tattıran oyun hikayelerini anlatmaya şubat ve mart aylarında devam edecek.

Selçuk Borak’ın koreografisi ve Murat Cem Orhan’ın müzik direktörlüğüyle Sezen Aksu’nun ‘Şarkı Söylemek Lazım’dan ‘Seni Yerler’e, ‘Kutlama’dan ‘Bile Bile’ye sayısız unutulmaz şarkısının sahneye taşındığı ‘İzmir’in Kızları’, 21-22 Şubat, 5-6-7-8 Mart tarihlerinde Uniq Hall’de seyircilerle buluşacak.