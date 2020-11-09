İzmir depremine ilişkin yeni görüntü; 8 vatandaşın hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartman'ı böyle çökmüş!

AFAD'a göre 115 vatandaşın hayatını kaybettiği İzmir depreminde 8 kişinin yaşamını yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanının yıkılma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

İzmir’deki 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 24 kişi kurtarılmış, 8 vatandaşın da cesedine ulaşılmıştı.

8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından kurtulan 72 yaşındaki Anakadın Çakıcı o anları şu sözlerle anlatmıştı;

"Tepemize bir anda ev yıkıldı. Karanlık içinde kaldık. Göz gözü görmüyordu. Ufak bir delik açıldı. Kızıma, 'Gel annem biz buradan nefes alalım, Allah buradan bize nefes açtı.' dedim. Böyle konuşurken kenardan bir parça daha düştü, çıkacağımız kadar açıldı. Bir baktık orada ışık var. Kızımla tırmana tırmana birbirimize yardım ederek çıktık. Yuvarlanarak enkazdan aşağı indik. Çok kötü durumdaydık."

Kaynak: DHA