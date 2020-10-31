İzmir depremi için "felaketi kendileri istedi" şeklinde konuşan kişi yakalandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen deprem için "felaketi kendileri istedi" ifadelerini kullanan kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen deprem için "Din yok iman yok namaz yok. Yani bu felaketi biraz da kendileri istemiş gibi oldu" diyerek sosyal medya hesabından paylaşıma bulunan bir kişinin yakalandığını açıkladı.

İnce paylaşımında, "Türk polisi yakalar ve yakaladı" ifadelerini kullandı.