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Ares isimli köpek, enkaz altından 65 saat sonra sağ çıkartıldı

Serum takılan köpek tedavi altına alındı

02 Kasım 2020 09:13

İzmir'de meydana gelen depremden 65 saat sonra Ares isimli bir köpek, ekipler tarafından sağ olarak çıkartıldı.

Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında bir köpeğin canlı olduğunu fark etti. Bölgede çalışmaları yoğunlaştıran ekipler köpeği sağ olarak enkazdan çıkarttı.

Ares isimli olduğu öğrenilen köpeğin sahibi Gizem İleri'ye haber verilmesinin ardından köpeğe veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapıldı. Serum takılan köpek tedavi altına alınırken, köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan kadın duygu dolu anlar yaşadı.

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