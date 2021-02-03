İzmir'deki selden görüntü; beline kadar suya giren polis yardıma böyle geldi

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, araçların suya gömüldüğünü gören bir polis, beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol etti, vatandaşların yardımına koştu.

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, onlarca araç suyu gömüldü, dereler taştı, yollar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Öte yandan, sel sularının araçları suya gömdüğü bölgeye gelen görevli bir polis ise beline kadar suya girdi. Metrelerce suyun içinde yürüyen polis, araçlarda kimse var mı diye teker teker kontrol etti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.