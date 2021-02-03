T24 LogoT24 Logo
Haberler

İzmir'deki selden görüntü; beline kadar suya giren polis yardıma böyle geldi

Polis, beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol etti

03 Şubat 2021 12:14

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, araçların suya gömüldüğünü gören bir polis, beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol etti, vatandaşların yardımına koştu. 

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, onlarca araç suyu gömüldü, dereler taştı, yollar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaralar sarılmaya çalışılıyor. 

Öte yandan, sel sularının araçları suya gömdüğü bölgeye gelen görevli bir polis ise beline kadar suya girdi. Metrelerce suyun içinde yürüyen polis, araçlarda kimse var mı diye teker teker kontrol etti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. 

izmirselpolisyardım

Diğer Videolar

Cumartesi Anneleri yargılanıyor: “Özür dilemeleri gerekirken dava açtılar; mahkemede de adalet ve mezarlarımızı soracağız''

AKP kongresi öncesi manzaralar: Yolcular maskesiz, mesafesiz olarak taşındı

Otizmli çocuk sahibi babanın isyanı: Oğlum öfke nöbeti geçirdiğinde insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım

İstanbul’da kar yağışı havadan görüntülendi

Kadınlardan Esenyalı ve Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Ceza yedi; çektiği videoda "Ben denedim siz denemeyin" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: İstanbul’un tamamı İBB’nin elinden alınsın, Anadolu yakası Sultanbeyli...

Cemal Enginyurt: Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları, faizi yükseltti; Bay...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl...

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24